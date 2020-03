Jogos do Baiano não param mesmo com coronavírus: os estaduais seguem no Brasil?

FBF mantém últimas rodadas do estadual; veja outros campeonatos que seguirão acontecendo

Nesta última segunda-feira (16), a Federação Bahiana de Futebol divulgou uma nota oficial anunciando as medidas que tomará devido a pandemia do coronavírus covid-19: continuação do e partidas com portões fechados.

A alegação da FBF foi de que "o número de casos confirmados no estado da não justifica a paralisação da competição e os prejuízos financeiros que tal ação (que traria uma possibilidade concreta de que o campeonato não terminaria) acarretaria."

Assim, o Campeonato Baiano se junta a um seleto grupo com outras competições que também não serão paralisadas. Enquanto isso, também nesta segunda-feira, tanto a Federação Paulista de Futebol quanto a Carioca anunciaram a suspensão de seus campeonatos estaduais.

Confira os principais estaduais que não irão parar:

Campeonato

A Federação de Futebol do Distrito Federal, em uma decisão conjunta com o Governo do Estado, decidiu por não paralisar a competição. Não só isso: as partidas que não acontecem na capital federal terão portões abertos.

A dois jogos do final da segunda fase do Campeonato Cearense, os clubes do estado, em conjunto com a Federação Cearense de Futebol, nesta segunda-feira (16), decidiram por não paralisar a competição, escolhendo jogar as partidas com portões fechados, segundo informações do O Povo.

Assim, até o mesmo o Clássico-Rei, previsto para a última rodada desta etapa do estadual, será disputado com portões fechados. O Sindicato dos Atletas do Futebol do Ceará foi contrário a continuação das partidas e solicitou um ofício na FCF pedindo a suspensão imediata da competição.

Campeonato Goiano

FGF oficializou a antecipação das duas últimas rodadas do Campeonato Goiano e os horários, restando apenas a decidir onde será realizado Crac e Vila Nova, na quinta — Felipe André (@ffelipeandre) March 16, 2020

Nesta útlima quinta-feira (12), o governador Ronaldo Caiado decretou uma série de medidas para conter o avanço do coronavírus no estado: entre elas, está a realização das partidas restantes do Campeonato Goiano sob portões fechados.

Em represália, o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de protocolou um pedido junto à Federação Goiana de Futebol para a suspensão imediata da competição. Com a paralisação de competições nacionais como a Copa do , a FGF resolveu antecipar as últimas partidas do estudual e acontecerão duas rodadas nesta semana.

Campeonato Maranhense

Ainda não existem nenhuma definição sobre o futuro das competições no estado. De acordo com informações do Globo Esporte, a Federação Maranhense de Futebol convocou uma reunião por vídeo-conferências com representantes de clubes nesta segunda-feira (16) para tratar do assunto.

Também na segunda, São José e Pinheiro entraram em campo em uma partida da competição, com portões fechados. Recentemente, outro duelo entre Imperatriz e também foi adiado.

Campeonato Paraibano

Em decisão pela Federação Paraibana de Futebol, foi decretada que o campeonato estadual da Paraíba continuará acontecendo, sob portões fechados.

Para tratar de uma possível paralisação, foi convocada outra reunião, marcada para quinta-feira (19). Assim, o duelo desta quarta-feira (18) entre Sport-PB e Nacional de Patos acontecerá.

Campeonato Potiguar

O estadual do Rio Grande do Norte continuará acontecendo, pelo menos de momento, com partidas sob portões fechados, segundo determinação do Ministério Público do estado.