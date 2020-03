Quais jogos do Carioca foram adiados devido ao coronavírus? O regulamento vai mudar?

Os jogos do estadual do Rio de Janeiro sofreram um adiamento de 15 dias; confira quais partidas serão afetadas

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) decidiu pela suspensão dos jogos do campeonato estadual por 15 dias por conta da pandemia do novo coronavírus.

A decisão foi tomada após longa reunião realizada na sede da FERJ, nesta segunda (16), e que contou com a presença dos principais dirigentes dos clubes cariocas. A orientação foi a de também suspender temporariamente os treinos das equipes.

Em um primeiro momento a suspensão é de 15 dias, causando um efeito cascata no calendário do futebol brasileiro – uma vez que a CBF também já havia suspendido a realização de jogos válidos por torneios nacionais, seguindo posição semelhante à da Conmebol com partidas internacionais. E com isso surgem algumas perguntas.

O regulamento vai mudar?

O regulamento dos campeonatos estaduais, ao menos neste momento, não irá ser alterado. Isso porque a CBF garantiu aos clubes que o calendário brasileiro será estendido até 28 de dezembro, e que a Copa do deverá ser interrompida até o meio do ano, dando, aos estaduais, espaço para recuperar estas duas semanas.

Quais jogos foram adiados?

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do Coronavírus. pic.twitter.com/0Yw046G3Da — FERJ (@FFERJ) March 16, 2020

Os duelos adiados no Campeonato Carioca são válidos pelas rodadas quatro e cinco da , o segundo turno do estadual. Veja, abaixo, as partidas adiadas.

Taça Rio: quarta rodada

x

x

Portuguesa x Boavista

x Volta Redonda

x Resende

x Macaé

Taça Rio: 5ª rodada