Quais jogos do Paulista foram adiados devido ao coronavírus? O regulamento vai mudar?

Os jogos do estadual de São Paulo sofreram um adiamento por tempo indeterminado; confira quais partidas serão afetadas

A Federação Paulista de Futebol (Fpr) decidiu pela suspensão dos jogos do campeonato estadual por tempo indeterminado por conta da pandemia do novo coronavírus.

A decisão foi tomada após longa reunião realizada na sede da entidade, nesta segunda (16), e que contou com a presença dos principais dirigentes dos clubes paulistas. O clássico entre Guarani e Ponte Preta, nesta segunda-feira (16), será o último jogo antes da paralisação.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais times

A Série A2, divisão de acesso do , também foi suspensa. Assim, fica claro que os dois principais campeonatos do estado de só voltarão a ser disputados após a crise ter uma solução. E com isso surgem algumas perguntas.

O regulamento vai mudar?

O regulamento dos campeonatos estaduais, ao menos neste momento, não irá ser alterado. Algumas propostas até foram estudadas, segundo o Globo Esporte, mas, ao menos neste primeiro momento, a CBF garantiu aos clubes que o calendário brasileiro será estendido até 28 de dezembro, dando, aos estaduais, espaço para recuperar o tempo perdido.

Quais jogos foram adiados?

Todos os duelos do foram adiados, já que a paralisação é por tempo indeterminado. Veja, abaixo, as partidas da primeira fase que serão afetadas.

11ª rodada

Água Santa x

-SP x

x

de Limeira x Oeste

x Ferroviária

x

x Santo André

São Paulo x Red Bull

12ª rodada