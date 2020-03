Coronavírus: Liga dos Campeões e Libertadores adiadas; veja mais

Jogos da Liga dos Campeões são adiados

Duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões foram adiadas pela Uefa. Como os elencos de e estão de quarentena, as partidas dessas equipes não serão disputadas no dia 17 de março, como inicialmente programado.

Juventus e jogariam em Turim, na (país com mais casos confirmados do coronavírus na Europa). e Real Madrid jogariam em Manchester, na .

