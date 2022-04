Jogo do Flamengo tem ato de racismo, vandalismo, sinalizadores atirados e torcedores feridos

O Flamengo venceu o Universidad Católica por 3 a 2 em um jogo aberto e com muitas oportunidades de gols para os dois lados. Mas se dentro de campo a partida foi animada e disputada de maneira limpa, não podemos dizer o mesmo das arquibancadas, onde torcedores chilenos protagonizaram cenas de racismo e vandalismo contra os brasileiros.

Torcedores do Flamengo e jornalistas que estavam acompanhando a partida direto do estádio, flagraram momentos lamentáveis onde os chilenos fizeram gestos de macaco, jogaram sinalizadores, garrafas e latas em direção ao setor onde estava a torcida do Flamengo.

Uma criança de mais ou menos 10 anos de idade foi atingida perto do olho por sinalizadores.

Infelizmente, uma criança atingida pela torcida do Católica e nada foi feito! Polícia demorou a chegar e o menino acabou ferido e traumatizado, por ir num estádio torcer! Vergonha! #Libertadores #CRF #Flamengopic.twitter.com/bhc3wQ9TOD — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) April 29, 2022

Um senhor de idade, de aproximadamente 70 anos, também foi atingido e sofreu ferimentos na cabeça.

Um idoso, que estava na torcida do #Flamengo, foi atingido por capsulas de sinalizadores e ficou ferido durante o jogo Católica x Flamengo. Relatos de que a polícia e os carabineros foram completamente omissos @CONMEBOL @LibertadoresBR ??



📸 Alex Ferreira pic.twitter.com/qIMGmyt2tz — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 29, 2022

Rubro-Negros que presenciaram a situação, relataram à reportagem que os policiais foram omissos durante todo o ocorrido. A GOAL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Universidad Católica cobrando uma posição, mas ainda não obteve retorno.

Com a vitória, o Flamengo chegou a nove pontos e assumiu a liderança do grupo H da Copa Libertadores de maneira isolada. O próximo adversário do time de Paulo Sousa é o Talleres, da Argentina.