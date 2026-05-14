Jogador do PSV desabafa sua frustração: "Mereço mais reconhecimento"

Couhaib Driouech concedeu uma entrevista sincera à revista Voetbal International. O ponta de 24 anos do PSV quer ter mais oportunidades de jogo na próxima temporada.

O PSV conquistou neste ano seu 27º título nacional. Durante essa magnífica campanha, Driouech teve que se contentar principalmente com o papel de reserva.

O jogador reserva, portanto, relembra uma temporada cheia de altos e baixos. “Houve muitos momentos de destaque, principalmente na Liga dos Campeões. E também momentos em que as coisas não deram certo ou em que fiquei irritado ou triste. Isso também faz parte. Mas, para ser sincero, eu esperava mais.”

Driouech deixa claro que gostaria de ter jogado com mais frequência. “Tenho que lidar com essas situações e isso nem sempre foi fácil, embora eu ache que sempre me comportei de forma profissional em relação ao clube e tenha me empenhado nos treinos. No fim das contas, você só prejudica a si mesmo se não se dedicar totalmente.”

O jogador de Haarlem é questionado se se sente subvalorizado no PSV. “Acho que mereço mais, que posso receber mais reconhecimento. Três gols e duas assistências em seis partidas da Liga dos Campeões não é normal. Mais reconhecimento, no fim das contas, também se traduz em minutos em campo. Mas, no fim das contas, também preciso simplesmente ser bom. Ser melhor. Aí tudo vai acontecer naturalmente.”

Driouech tem um objetivo claro para a próxima temporada. “Quero jogar de qualquer jeito. Se for aqui, que seja aqui. Se não for, terei que procurar outro lugar. Cheguei a um ponto em que sei que sou capaz e também quero muito mostrar isso. Se não for aqui, terá que ser em outro lugar, mas também não teria medo de encarar um novo desafio.”

O PSV contratou Driouech em 2024 por 3,5 milhões de euros do Excelsior. Seu contrato vai até meados de 2029.