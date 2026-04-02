O brasileiro Pinto Matheus, goleiro do Al-Nassr, fez declarações polêmicas sobre o sérvio Aleksandar Mitrović, atual atacante do Al-Rayyan do Catar e ex-jogador do Al-Hilal, ao descrevê-lo como um monstro implacável.

O Al-Hilal havia contratado Mitrović no verão de 2023, mas ele deixou o clube após apenas dois anos devido a uma lesão no músculo isquiotibial.

Bento disse em declarações à rede brasileira “X Sports”: “Quando cheguei, me deparei com uma forte concorrência e jogadores do mais alto nível; no Al-Ittihad havia Karim Benzema e N’Golo Kanté, que depois se transferiu para a Turquia”.

Leia também... Liderado por Ronaldo... Al-Nassr corre o risco de perder quatro jogadores importantes contra o Al-Najma

Leia também... Na presença de um amigo de Ronaldo... Locutor brasileiro relembra a humilhação de Messi!

E acrescentou: “No Al-Hilal, havia Aleksandar Mitrović, aquele jogador que era assustador dentro da área, especialmente por suas habilidades impressionantes nas jogadas de cabeça, onde parecia um monstro impossível de parar”.

Sobre a diferença cultural entre a Arábia Saudita e outros países, Pinto disse: “A situação é, sem dúvida, diferente, pois há uma cultura distinta e um país totalmente diferente do Brasil, mas quando se trata de futebol, você encontra a paixão presente em todos os lugares”.

E continuou: “Talvez a diferença resida apenas no estilo de torcida, já que estamos na América do Sul e eles no mundo árabe, mas, no fim das contas, a paixão continua sendo a mesma, vinda do coração, pois todos amam o futebol com toda a sinceridade”.

Ele falou sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo com o Brasil, dizendo: “Vejo que representar a seleção nacional é uma grande responsabilidade, e todo jogador sonha com esse momento; por isso, deve estar preparado para assumi-la com toda a seriedade”.

E concluiu: “Quanto a mim, continuarei trabalhando com toda a força para alcançar esse objetivo, pois não é muito diferente do que faço sempre: procuro me esforçar e dedicar-me totalmente para evoluir e chegar a essa fase”.



