Érick Gutiérrez está ansioso para voltar ao PSV. É o que afirma o meio-campista de 30 anos do Chivas, do México, no livro *Viva Futbol*, do jornalista Jesper Langbroek.

Entre 2018 e 2023, Gutiérrez disputou 141 partidas pelo PSV. Em seguida, o jogador com 36 convocações pela seleção nacional voltou para seu país natal.

O experiente Gutiérrez tem contrato com o Chivas até meados de 2027, mas preferiria voltar a Eindhoven. “Acho que seria ótimo jogar pelo PSV por mais alguns anos. Com toda a experiência que tenho agora, posso contribuir mais para o clube do que na minha primeira passagem.”

“Naquela época eu era jovem e ainda tinha muito a aprender. Agora estou mais velho e já passei por tudo, mas não perdi a vontade de vencer. Espero que nos próximos anos surja uma oportunidade de voltar”, disse Gutiérrez.

Gutiérrez reitera seu desejo várias vezes. “Passei momentos maravilhosos lá, e minha família também. Gostaria muito de voltar. Se o clube precisar de mim, eles sabem onde me encontrar.”

Durante todo o ano civil de 2026, Gutiérrez foi mantido fora da seleção de jogos do Chivas. O mexicano está em conflito com a diretoria do clube.

Em sua primeira passagem pelo PSV, Gutiérrez conquistou duas vezes a Copa. Ele também levou para casa uma Johan Cruijff Schaal.