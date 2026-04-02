"Joachim Löw retorna de forma totalmente inesperada e levará este país à Copa do Mundo de 2026"

Joachim Löw está atualmente em negociações avançadas com Gana, segundo informam várias fontes daquele país. O renomado técnico alemão poderá levar a seleção africana à Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.
Segundo fontes bem informadas, faltam apenas alguns detalhes a serem acertados no contrato para que ele seja assinado. Löw receberá 150 mil euros por mês.
No início desta semana, Gana demitiu o técnico Otto Addo, que foi o treinador principal do The Black Stars por cerca de dois anos. O período mais recente de sua gestão foi o menos bem-sucedido.
Gana já espera há quatro partidas por um empate ou uma vitória. Em novembro, a 72ª colocada no ranking da FIFA perdeu para o Japão (2 a 0) e a Coreia do Sul (1 a 0); nesta série de amistosos, as coisas deram errado contra a Áustria (5 a 1) e a Alemanha (2 a 1).
Gana pretende, portanto, contratar Löw para a Copa do Mundo. O ex-técnico da Alemanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha. Na final, a Argentina foi derrotada por 1 a 0.