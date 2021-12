Jesurun Rak-Sakyi: jovem máquina de gols do Crystal Palace que o Chelsea deixou escapar

É uma história que já foi ouvida várias vezes por torcedores de futebol: o jogador da base que foi liberado por ser muito pequeno, apenas para que ele pudesse seguir em frente e ter sucesso em outro lugar.

E é um caminho que o jovem Jesurun Rak-Sakyi, do Crystal Palace, espera seguir. E os primeiros sinais são encorajadores para o atacante, que busca sua primeira chance de entrar para a equipe principal.

Uma das estrelas do futebol juvenil inglês nas duas últimas temporadas, Rak-Sakyi acumulou 35 contribuições diretas (20 gols, 15 assistências) em 39 partidas em todas as categorias de base, desde o sub-18 até o sub-23.

Seus 10 gols e cinco assistências em 13 jogos da Premier League 2 até agora nesta temporada o viram ser indicado duas vezes para o Jogador do Mês da competição. Eo jogador de 19 anos está ansioso para provar que aqueles que duvidavam dele no início de sua carreira estavam errados.

Rak-Sakyi foi liberado pelo Chelsea no meio de 2019, quando o atacante ia gradualmente perdendo seu lugar em um time que incluía a estrela do Bayern de Munique Jamal Musiala e o atacante da Juventus Samuel Iling-Junior, antes de ser deixado de fora do elenco para a final da Copa da Premier League Sub-16 contra o Arsenal.

O Chelsea gostava da habilidade técnica de Rak-Sakyi, e quando chegou a hora de decidir sobre o futuro dos jogadores naquele ano, seu nome foi cortado, e os Blues justificavam com preocupações sobre sua falta de tamanho e força.

Decidido a não desistir de seu sonho, Rak-Sakyi fez testes tanto no Arsenal quanto no Brighton antes que o Palace pudesse vê-lo de perto. Eles gostaram do que viram, e com os Wolves na fila, os Eagles se movimentaram rapidamente para oferecer ao jovem uma bolsa de dois anos.

Seus primeiros 18 meses no sul de Londres, no entanto, se mostraram difíceis. Rak-Sakyi novamente lutou fisicamente, e o Palace estava considerando não lhe oferecer um contrato profissional, até que ele explodiu em janeiro de 2021.

Em uma série de 10 jogos no sub-18 ele marcou oito gols e deu nove assistências, e colocou a caneta no papel em seu primeiro contrato profissional em abril, e até acabou ficando no banco da primeira equipe para os dois últimos jogos do Palace na temporada da Premier League.

Além de atingir uma altura de 1.83 m, Rak-Sakyi trabalhou duro em sua força e condicionamento com técnico Michael Osei, do Prime Athletes, para garantir que o que antes o atrapalhou não voltasse a vir à tona quando ele desse os próximos passos em sua carreira.

"Ele é calmo, humilde e despretensioso. Parece tímido, mas no fundo está confiante e não se entusiasma demais", disse Osei (foto abaixo com Rak-Sakyi e seu irmão, Samuel) à GOAL.

"Ele é tão apaixonado e sério no que faz, com um pai que é prático e influente em sua carreira. Ele tinha acabado de sair de Chelsea quando o conheci, e tivemos que trabalhar na força e no equilíbrio.

"Ele não é derrubado facilmente, e agora ele está derrubando seus adversários". Ele ficou ainda mais rápido e mais ágil, o que é importante para um ponta".

"Ajuda que seu irmão esteja no Chelsea (Samuel joga pelo sub-18 dos Blues), e nós os treinamos juntos para fazê-los competir um contra o outro. Tudo agora é sobre preparar Jes para o futebol da primeira divisão".

De forma poética, Rak-Sakyi fez sua estreia na Premier League no banco contra o Chelsea no dia de abertura da temporada 2021-22, e foi parabenizado após a partida pelos chefes da academia dos Blues, bem como por seu atual treinador, Patrick Vieira.

"Ele é um garoto que passou a pré-temporada conosco e fiquei muito satisfeito com o que ele tem feito no campo", disse Vieira sobre o jovem. "Ele é um garoto realmente adorável, um bom driblador e pode marcar gols também. Temos que trabalhar com ele para tentar ajudá-lo".

Parte de ajudar o desenvolvimento de Rak-Sakyi é decidir se ele continuar a dominar no sub-23 é bom para ele, ou se ele estaria melhor jogando futebol profissional.

Aquele passeio em Stamford Bridge continua sendo a única aparição de Rak-Sakyi na primeira equipe até hoje. Jogadores como Wifried Zaha, Ebereche Eze, Michael Olise, Jordan Ayew e Odsonne Edouard estão todos à sua frente, na ordem hierárquica, quando se trata de jogar como um grande atacante no sistema 4-3-3 preferido de Vieira.

No entanto, há interesse de clubes da Championship no jogador da seleção inglesa sub-20, enquanto os times de primeira linha da Alemanha, Holanda, Portugal e Bélgica também perguntaram se ele estaria disponível para um empréstimo em janeiro.

O Palace não quer perder Rak-Sakyi permanentemente, pretendendo eventualmente promovê-lo à primeira divisão de forma permanente, assim como fizeram com os graduados da academia Zaha, Aaron Wan-Bissaka e Tyrick Mitchell no passado.

Como tal, uma jogada de empréstimo serviria a todas as partes se fosse possível encontrar o clube certo que permitiria que Rak-Sakyi florescesse ainda mais.

Ele é a prova viva de que os julgamentos sobre os jovens futebolistas podem ser feitos prematuramente, e o Palace parece pronto para colher os benefícios.