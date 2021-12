Ianis Stoica: o garoto na mira do Arsenal é mesmo o "Mbappé romeno"?

Com apenas 19 anos, Ianis Stoica "chamou a atenção de um dos grandes clubes da Inglaterra", como relatou Gigi Becali, proprietário do FC Steaua Bucareste, onde joga o atacante romeno.

"O valor atual é de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 48 milhões) por Ianis Stoica", relatou Becali. "Mas, eu quero 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) mais 20% numa futura venda", afirmou, após revelar o interesse do clube que, de fato, era o Arsenal.

No entanto, apesar da afirmação do dono do clube romeno, os Gunners revelam que o interesse não parece realmente ter surgido, sugerindo que a fala de Becali tenha sido dita apenas para aumentar o valor do garoto.

Mesmo que a revelação de Becali tenha sido falsa, Stoica mostra potencial e recebeu o apelido de "Mbappé romeno", após revelar admiração pelo francês e jogar um futebol parecido com o do outro jovem já campeão do mundo.

Em 2018, Stoica revelou que escolheu o Steaua no lugar do Bayern, pois era onde teria mais chances. Após passagens por Freiburg, Dunarea Calarasi, Slatina, por exemplo, chegou ao Steaua e vem atuando e tentando provar seu valor.

O atacante atua pelas duas pontas do campo, além de ser muito veloz e driblador, facilitando seu uso de jogadas que podem desconcertar os marcadores. Apesar de chutar mais forte com a perna direita, o garoto também possui habilidade com a perna esquerda.

Stoica já fez, além de tudo, sua estreia pela seleção romena, quando marcou um gol contra a Geórgia.

O treinador do FCSB, Toni Petrea, afirmou: "Ianis é um jogador valioso, mas ele tem muito trabalho a fazer. Primeiro ele precisa jogar aqui e melhorar gradualmente e, depois, poderíamos falar sobre dar o próximo passo para um clube maior".