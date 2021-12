Jule Brand: A jovem alemã "muito especial" pronta para incomodar o Arsenal na Liga dos Campeões Feminina

O cronômetro marcava 60 minutos quando Jule Brand entrou em campo para fazer sua estreia internacional sênior na Alemanha, em abril.

Dois minutos depois, em seus primeiros quatro toques de bola, ela quebrou a defesa australiana e marcou seu primeiro gol pela seleção principal.

Dois minutos depois disso, ela deu um passe novamente - desta vez perfeitamente ponderado para Laura Freigang marcar o quarto gol da Alemanha.

Eleita o Nome do Jogo por seus esforços, quando lhe perguntaram como ela se sentiu após a partida, ela não sabia dizer.

"Simplesmente indescritível", disse Brand. "Para ser honesta, ainda não consigo acreditar no que aconteceu hoje".

A estreia dos sonhos provou ser a confirmação do talento de Brand que vinha brilhando na Frauen-Bundesliga com o Hoffenheim desde o início da temporada 2020-21.

A chegada de Brand ao primeiro time do Hoffenheim aconteceu alguns meses antes, durante o primeiro lockdown de Covid-19 na Alemanha. O então técnico Jurgen Ehrmann a tinha visto no sub-17 e sub-20 - esta última jogando na segunda divisão do futebol feminino alemão - e ficou impressionado.

"Ela já se destacava com seus longos passos, mas naquela época tudo parecia um pouco desajeitado e não tão harmonioso como hoje", disse Ehrmann à GOAL.

"Mas o talento não podia ser ignorado, e por isso a queríamos no Hoffenheim. Na equipe sub-20, tornou-se cada vez mais evidente que ela possui habilidades muito especiais".

"O estilo de jogo de Jule sempre foi muito leve, e então na segunda divisão, ela aprendeu muito em campo. Foi capaz de ganhar um senso de realização, o que também aumentou sua autoconfiança. Suas habilidades se tornaram cada vez mais perceptíveis, sua técnica e sua velocidade, também com a bola.

"No primeiro lockdown, ela treinou com a equipe da Bundesliga pela primeira vez - no início, só era permitido fazer isso em pequenos grupos e sem contato físico. Depois percebemos que ela é tecnicamente boa e muito avançada para sua idade. Foi assim que ela entrou em nosso foco e depois também treinou regularmente com a equipe da Bundesliga".

Com apenas 17 anos de idade, Brand faria sua estreia na Frauen-Bundesliga em uma derrota por 3 a 1 para Turbine Potsdam. A partir daí, Ehrmann lentamente, mas de forma segura, continuou a colocá-la em equipe.

Ao final da campanha de 2020-21, ela havia iniciado 15 jogos da liga e marcado quatro gols e seis assistências. Ela também fez sua estreia internacional e ajudou o Hoffenheim a garantir uma vaga na Liga das Campeãs pela primeira vez.

"Ela se tornou ainda mais dinâmica e também melhorou fisicamente", disse Ehrmann, perguntado sobre o que a exposição ao nível superior fez com o futebol Brand

"Nunca se sabe o que ela vai fazer a seguir. Ela tem uma velocidade incrível com e sem a bola. Especialmente com a bola, ela desenvolveu esta força ainda maior. Ela tem uma melhor compreensão do jogo e também fez grandes progressos na área tática".

Era apenas uma questão de tempo até que a treinadora alemã Martina Voss-Tecklenburg chamasse Brand para testes. Pouco tempo depois, ela estava ecoando os pensamentos de Ehrmann.

"Jule às vezes nem sabe o que pode já fazer", disse Voss-Tecklenburg em novembro, depois que a jogadora marcou uma vez e deu duas assistências na vitória da Alemanha sobre a Turquia.

"Ela ainda tem tanto na manga. Se continuar saudável, podemos esperar uma jogadora realmente, realmente grande nesta seleção alemã nos próximos anos".

Ainda faz menos de 18 meses que Brand fez sua estreia como titular no Hoffenheim, mas a forma como ela se desenvolveu nesse período foi excelente.

Ela já igualou seu número de gols da última temporada, e também colocou seu nome na artilharia da Liga dos Campeões duas vezes.

A exposição a grandes experiências como as da Europa só vai ajudar seu desenvolvimento. Apesar da derrota do Hoffenheim para o Arsenal em outubro, muitos saíram do jogo cantando seus louvores.

Enquanto o lado alemão enfrenta a difícil tarefa de tentar garantir uma grande vitória sobre os Gunners na quarta-feira (15) para se classificar para as quartas de final, a jovem será a chave.

Ehrmann acredita que existem áreas onde Brand pode melhorar ainda mais - em sua força, em sua direção, em sua capacidade de usar os dois pés - e dada a forma como ele fala de seu personagem, há pouca dúvida de que ela vai se empenhar nessas tarefas.

"É divertido treiná-la porque você pode ver o quanto ela gosta", acrescentou ele. "Ela ouve com atenção e depois tenta colocar em prática".

"Ela sempre manteve a diversão. Joga com muita alegria. Ela é, no entanto, muito ambiciosa".

Combine isso com seu conjunto de habilidades, e Brand parece poder alcançar quaisquer que sejam suas ambições no que certamente será uma carreira maravilhosa.