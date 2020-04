Jess Park: a garota "uma em um milhão" do Manchester City

Aos 18 anos, ela já brilhou por clube e seleção nas categorias de base e sua grande chance pode chegar em breve

Ao longo dos últimos cinco anos, poucos clubes desenvolveram um grande trabalho no futebol feminino como o , com sua influência percepitível no trabalho da seleção inglesa.

Elli Roebuck, Georgia Stanway e, mais recente, Lauren Hemp chegaram ao clube como talentos promissores, e agora são nomes constantes na seleção - assim como algumas das melhores jogadoras da Super Liga feminina.

Roebuck e Stanway chegaram ao City ainda muito novas, com 16 anos vindas do e Rovers, respectivamente. Elas trabalharam duro nas categorias de base, se tornaram profissionais com o status de reservas e agora são titulares de um dos melhores times da .

Mais times

E este é um caminho que Jess Park já começou a trilhar.

Aos 18 anos, ela assinou seu primeiro contrato profissional com o City neste mês, somente dois anos depois de deixar o York's Regional Talent Club, onde era a capitã do sub-16.

A transferência aconteceu três dias depois de Park completar 16 anos, algo que ela fez com estilo.

A atacante havia passado a última semana com o time sub-17 da Inglaterra, marcando cinco gols e provendo três assistências em duas partidas das eliminatórias para a da categoria.

Quando ela atuou na Euro com a seleção, Park foi a única inglesa a entrar no time ideal do torneio.

"Jess é uma jogadora única de sua geração", disse Adrian Costello, líder do programa técnico do York RTC, ao the York Press.

"A atitude de Jess, o comprometimento e tudo o que faz dentro e fora do campo a coloca como uma das futuras convocadas da seleção principal e eu tenho muito orgulho das conquistas delas".

"Nós poderíamos manter a Jess no Yotk e vencer muitos jogos mas, para o desenvolvimento dela, o melhor era deixá-la ir para o Manchester City.

Asim como Roebuck e Stanway antes dela, Park tem tido que trabalhar duro para ganhar chances no Etihad Campus. Até porque, com tanto talento em um dos elencos favoritos ao título inglês, estas oportunidades nunca serão fáceis de aparecer. Entretanto, quando lhe foi dada a chance de impressionar, ela fez exatamente isso.

Contra o Ipswich Town em fevereiro, Park fez um raro jogo como titular e marcou um hat-trick na vitória que deu ao City a classificação para as quartas de final da feminina. As três aparições dela na Copa Continental não foram com gols, mas lhe deram a oportunidade de mostrar um pouco do seu potencial.

Artilheira do time de desenvolvimento do City - ela tem 11 gols em 11 jogos nesta categoria - e pelos times de base da Inglaterra, Park é uma verdadeira estrela em sua idade.

O crucial agora é que ela está motrando essa qualidade à nível profissional também.

Mais artigos abaixo

"Ela está pronta. Ela está pronta para jogar", afirmou Nick Cushing, técnico do City até fevereiro, quando se mudou para o .

"O problema para Jess é que outras jogadoras como Laura Coombs, Tess Wullaert, Jill Scott e Georgia Stanway também estão dando o sue máximo.

"Ela terá que ter paciência e nós temos que encontrar uma solução para ela porque quando contratamos Stanway em 2015, era um time diferente, então foi mais fácil para ela entrar e encontrar o seu lugar.