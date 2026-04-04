O PSV conquistou no sábado uma vitória difícil por 4 a 3 sobre o FC Utrecht, mas a possível conquista do título foi ofuscada por uma lesão aparentemente grave de Jerdy Schouten. O meio-campista saiu de campo aos 60 minutos com dores no joelho e acabou sendo retirado de maca. Schouten já havia feito um diagnóstico preliminar em campo.

A lesão ocorreu quando Schouten tentou interceptar um passe em direção a Yoann Cathline e, ao fazê-lo, deu uma entrada deslizante. O capitão torceu o joelho e saiu do campo visivelmente abalado.

Bosz indicou após o jogo que não havia visto bem o incidente. “Não vi o momento, porque aconteceu longe”, afirmou o técnico do PSV diante das câmeras da ESPN. “Vi que ele fez uma entrada deslizante, mas quando voltou para a linha lateral, o médico disse que ouviu algo estalar. Isso nunca é um bom sinal.”

Também da equipe médica do PSV vêm notícias pouco animadoras. Segundo Bosz, o médico do clube já fez uma primeira avaliação que não é nada positiva. “Nosso médico também disse que a situação não parece boa. É claro que sempre temos que esperar um pouco e ainda é preciso fazer o exame, mas isso é um balde de água fria na vitória.”

Durante a coletiva de imprensa, Bosz aprofundou-se no impacto do momento. “O que me dominava era a sensação: como está o Jerdy? Achei um pouco inadequado demonstrar euforia, o que talvez fosse adequado para toda a temporada e para o desempenho.”

O técnico confirmou ainda que o próprio Schouten sentiu imediatamente que algo estava errado. “Não parece nada bom, foi o que ouvi. Ouvi isso dele mesmo. Ele sentiu um estalo. Isso nunca é um bom sinal.”

Os companheiros de equipe reagiram visivelmente abalados ao incidente. Joey Veerman descreveu a situação como “realmente terrível”, enquanto Ismael Saibari presenciou o momento de perto. “Eu estava bem perto. Ele disse imediatamente que sentiu algo. Ele queria sair de campo na hora. Eu disse: ‘Mano, mantém a calma.’ É claro que sinto muito por ele. Isso é algo que ninguém deseja a ninguém.”