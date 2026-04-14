Javier Mascherano surpreende e deixa o cargo de técnico do Inter Miami com efeito imediato

Javier Mascherano não é mais o técnico do Inter Miami, conforme anunciou o clube por meio de seus canais oficiais. O argentino de 41 anos, que estava no comando desde o início de janeiro de 2025, deixa o cargo por “motivos pessoais”.

“Gostaria de informar a todos que, por motivos pessoais, decidi deixar o cargo de técnico principal do Inter Miami CF”, declarou Mascherano em comunicado publicado no site do clube. O motivo exato ainda não foi divulgado.

“Em primeiro lugar, quero agradecer ao clube pela confiança que depositaram em mim, a todos os funcionários da organização pelo empenho conjunto, mas principalmente aos jogadores, que tornaram possível que pudéssemos viver momentos inesquecíveis. Também quero agradecer aos torcedores e à La Familia, pois sem eles nada disso teria sido possível. Envio a todos um grande abraço e agradeço por tudo”, disse Mascherano.

“Javier fará parte para sempre da história deste clube e sempre ocupará um lugar especial na família do Inter Miami CF”, afirma o diretor-geral Jorge Mas, que lamenta a saída de Mascherano.

“Não apenas porque desempenhou um papel fundamental em conquistas inesquecíveis, como a conquista da MLS Cup e o desempenho histórico da equipe na Copa do Mundo de Clubes, mas também pelo exemplo que deu com sua dedicação e empenho diário como capitão da equipe. Respeitamos sua decisão e somos muito gratos por tudo o que ele contribuiu. Desejamos a ele tudo de bom em seu futuro profissional e pessoal.”

Em nível regional, o Inter Miami, sob o comando de Mascherano, chegou às semifinais da Concacaf Champions Cup e se classificou pela segunda vez para a final da Leagues Cup, e isso em apenas sua terceira participação nesta competição.

Assim, Lionel Messi e companhia terão um novo treinador para o time. Guillermo Hoyos assumirá essa função por enquanto, conforme anunciado pelo Inter Miami.