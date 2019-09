Suárez é vaiado pela torcida do Barcelona e sente na pele mau momento da equipe

A má fase do atacante uruguaio gera insatisfação na torcida blaugrana

Aos 32 minutos do segundo tempo, Ernesto Valverde decidiu mudar no ataque do contra o Villarreal. O placar ainda não estava garantido. Ele tirou Luis Suárez para a entrada do jovem Ansu Fati.

Fati é uma das poucas coisas que a torcida do Barcelona pode festejar neste início de temporada. Suárez, por outro lado, que há anos é tido como intocável no time, deixou o jogo consciente de seu mau desempenho. Parte da torcida fez questão de deixar isso ainda mais claro quando o vaiou em sua saída.

Suárez quase sempre demora para engrenar na temporada, principalmente na parte física, já tem dois gols em quatro jogos. Não são números ruins. Mas ele claramente mostra movimentos lentos e fora de ritmo. Em alguns jogos, Suárez nem representa uma ameaça aos adversários.

O camisa 9 uruguaio reconhece que a fase não é boa e até disse isso após a derrota para o Granada, que classificou como “preocupante”. Ele inclusive ressaltou que o Barça pode ter uma temporada difícil pela frente. Não só ele, mas outros jogadores como Griezmann reconhecem que o time "ainda tem muito a melhorar".

Mesmo com a autoavaliação da fase do time, ele deixou uma imagem muito ruim no jogo na terça-feira e foi “premiado” com as vaias. Ainda há toda uma temporada pela frente, mas o atacante tem muito a melhorar.