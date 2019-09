Griezmann: "Barça está muito longe do seu melhor"

O Barcelona venceu seu último jogo em LaLiga, mas o francês afirma que o time ainda precisa melhorar

O atacante Antoine Griezmann disse que o ainda precisa melhorar suas performances, mesmo após a vitória contra o Villarreal na última terça-feira. O time catalão começou muito mal a temporada e se esperava o contrário de um time que veio de temporadas decepcionantes.

“Nós estamos longe do nosso melhor”, afirmou o francês. “Mas com as partidas que virão, as coisas vão melhorar. Precisamos continuar trabalhando. Há novos jogadores que acabaram de chegar. Estamos tentando fazer o melhor coletivamente em campo”.

Griezmann foi o autor do primeiro gol do Barcelona no jogo, aos seis minutos, após cobrança de escanteio de Messi (que saiu de campo lesionado). Foi o primeiro gol que os dois atacantes têm participação direta juntos. O francês agora chega a três gols em sete jogos, além de duas assistências.

“Não estou tão mal, certo?”, analisa ele. “Três gols até agora. Claro que posso fazer melhor. Mas eu tenho que continuar trabalhando”.

O técnico Ernesto Valverde, que já não era muito querido em Barcelona, pode respirar um pouco mais aliviado com o último resultado, embora o 2 a 1 não seja suficiente para deixá-lo totalmente tranquilo. Sobre Griezmann, Valverde falou da importância de um jogador versátil como o camisa 17.

“Nós sabíamos quando ele chegou que ele poderia jogar em diversas posições na frente. Ele trabalha, se envolve em cada jogo e vemos que ele está bem. Cada dia ele está mais integrado”, afirmou o treinador.

O próximo compromisso do Barcelona é contra o Gefate, fora de casa, no sábado. Uma vitória aproxima os catalães dos times que estão na ponta da tabela.