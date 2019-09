Real e Liga dos Campeões: Mundial sub-17 pode tirar Ansu Fati do Barcelona em sete jogos

Jogador de 16 anos nascido em Guiné-Bissau conseguiu o passaporte espanhol e deve representar a Fúria

A sub-17 está chegando e ela pode representar uma dor de cabeça para o . Isso porque, o novo fenômeno do Camp Nou, Ansu Fati, de apenas 16 anos, pode ser convocado pela seleção espanhola. Caso isso aconteça, o jovem rapaz pode perder sete partidas pela equipe blaugrana, incluindo um clássico contra o e duas partidas da .

A competição acontece entre 26 de outubro e 17 de novembro, e será disputado aqui no , em Brasília, Goiânia e Cariacica, no Espírito Santo.

Veja os jogos que Fati pode perder pelo Barça:

- : Barcelona x

- Champions League: Slavia Praga x Barcelona

- La Liga: Barcelona x Real Madrid

- La Liga: Barcelona x

- La Liga: x Barcelona

- Champions League: Barcelona x Slavia Praga

- La Liga: Barcelona x

Fati nasceu em Guiné-Bissau, um país da costa oeste da África. Por já estar na há alguns anos jogando na base do Barça, ele conseguiu o passaporte espanhol e a partir de agora está disponível para ser convocado para as seleções espanholas, sejam as de base ou a principal.

Enquanto a definição não chega, Fati deve continuar participando das partidas do Barça. O próximo compromisso do elenco blaugrana é no sábado (28) contra o . O duelo acontece às 11h (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, casa do Getafe.