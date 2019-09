Messi tem lesão confirmada, desfalca o Barcelona e pode perder jogo da Liga dos Campeões

Argentino deixou o campo em partida contra o Villarreal com forte dores; após exames nova contusão foi confirmada

O confirmou nesta quarta-feira (25) que Lionel Messi sofreu uma nova lesão. Por meio de um comunicado oficial, o clube relatou um problema na coxa esquerda do camisa 10: "Lionel Messi teve um estiramento no adutor da coxa esquerda. Sua evolução no tratamento definirá a disponibilidade para retorno".

Messi se machucou na última terça-feira (24), durante a vitória do Barça por 2 a 0 sobre o Villarreal. Na ocasião, o argentino deixou o campo com dores justamente em seu primeiro jogo da temporada como titular da equipe.

Assim, Messi volta a desfalcar o Barcelona apenas dois dias após receber o The Best Fifa 2019. O jogador não entra em campo contra o neste sábado (28), pelo Campeonato Espanhol, e virou dúvida para o duelo da Liga dos Campeões contra a , no dia 2 de outubro.

A atual lesão de Messi não tem ligação com a sofrida no início desta temporada, na coxa direita.