Jack van Gelder critica duramente Hélène Hendriks

Jack van Gelder se pronunciou pela primeira vez em detalhes sobre sua saída do programa de entrevistas de Hélène Hendriks na SBS6. O apresentador e comentarista de 75 anos, que por anos foi uma presença constante e marcante na mesa de debate, disse ao jornal De Telegraaf estar decepcionado com a apresentadora.

No início deste ano, soube-se que Van Gelder não voltaria aos populares programas de entrevistas da Hendriks sobre a seleção holandesa. A Talpa informou na época que as conversas sobre uma reformulação de seu papel não haviam chegado a um acordo. Segundo a emissora, foi por isso que se decidiu, “de comum acordo”, encerrar a colaboração.

Van Gelder inicialmente não se preocupou muito com isso publicamente, mas agora fala abertamente sobre a situação. “A linha de pensamento da redação e a minha estavam muito distantes. Então, não se deve dizer que eu ainda posso aparecer ocasionalmente. Ou funciona, ou não funciona. Não tenho vontade de ficar no banco de reservas.”

Segundo o ex-apresentador, ainda havia várias transmissões programadas quando ele decidiu encerrar a parceria. “Então, em determinado momento, eu disse: vamos dar um ponto final nisso”, afirmou Van Gelder. Embora ele afirme que a parte financeira foi resolvida corretamente, a frustração permaneceu. “É claro que não foi legal ser meio que deixado de lado assim, depois de uma carreira na TV de 54 anos.”

Na época de sua saída, circularam rumores sobre uma discussão com um editor do programa. Hendriks havia enfatizado anteriormente ao jornal De Telegraaf que aquela “briga” não tinha nada a ver com sua saída. Van Gelder confirma agora que ficou irritado algumas vezes, mas acredita que havia outro motivo por trás disso. “Na verdade, acho que o problema era que eu não tinha a orientação política certa para o programa. E que talvez eu estivesse ficando sério demais.”

O que mais dói, segundo Van Gelder, é a falta de contato com Hendriks após sua saída. “Hélène e eu nos dávamos muito bem. Mas vou ser bem sincero: estou decepcionado com ela. Quase não tive mais notícias dela. Isso é algo que realmente acho difícil.” Anteriormente, Hendriks disse que ainda havia contato entre ela e Van Gelder.

Van Gelder diz que costumava aconselhar Hendriks regularmente nos primeiros anos dela. “Por exemplo, quando ela de repente assumiu a liderança. Tínhamos realmente um ótimo relacionamento.”