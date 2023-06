Jabaquara x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela nona rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

Neste sábado (10), o Jabaquara recebe o Santos em Derby válido pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida acontece às 15h (de Brasília) no Estádio Espanha, na cidade de Santos, em partida que será transmitida pela Santos TV.

O torneio está na penúltima rodada da primeira fase, e as equipes, que pertencem ao Grupo M, buscam cada vez mais aumentar as pontuações no fim do Paulistão. Enquanto o Peixe está na liderança da tabela, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, o Leão da Caneleira está na terceira posição, tendo vencido quatro, empatado uma e perdido três.

Prováveis escalações

Jabaquara sub-20: Luigy; Kauan, Wendel, Willian e Gabriel Branco; Rogério, Diego e Bruno; Carlos, André e Ronald. Técnico: Aarão Alves.

Santos sub-20: Gustavo Jundi; Gustavo Henrique, Matheus Matias, Thiago Balieiro e Kevyson; Balão, Hyan e Bernardo; Miguelito, Fernandinho e Enzo Monteiro. Técnico: Orlando Ribeiro.

Desfalques

Jabaquara sub-20

Sem desfalques confirmados.

Santos sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?