Ituano x Vitória: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (22), no Novelli Junior; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ituano recebe o Vitória na noite desta sexta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Novelli Junior, em Itu, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Brigando para se afastar do risco de rebaixamento, o Ituano volta a campo após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. No momento, ocupa a 14ª posição, com 33 pontos, seis a mais que a Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Vitória busca se manter na liderança da Série B. Com 52 pontos e um aproveitamento de 61% no torneio, a equipe bateu o Avaí por 3 a 0 na última rodada após a goleada sofrida para o CRB por 6 a 0.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino, Rhuan, Claudinho, Marcel e Mário Sergio; José Aldo, Rafael Carvalheira e Yann Rolim; Hélio Borges, Wesley Pombo e Matheus Cadorini. Técnico: Marcio Freitas.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade, Rodrigo Andrade, Matheusinho, Osvaldo, Mateus Gonçalves e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?