Ituano x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), no estádio Novelli Júnior, às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

O Ituano chega confiante para o duelo, após conquistar a classificação à semifinal do Campeonato Paulista, eliminando o Corinthians. O Rubro-Negro conta com a força da torcida para vencer a disputa.

Já o Ceará vem de empate com o Iguatu pelo jogo de ida da semifinal do cearense e agora vira as suas atenções para a Copa. O Vozão não tem problemas no elenco para o duelo.

Prováveis escalações

Escalação do Ituano: Jefferson Paulino; Rai Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury; André Luiz, Eduardo Person e Marcelo Freitas; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino.

Escalação do Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Caíque Gonçalves, Arthur Rezende, Castilho, Erick e Janderson; Vitor Gabriel.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?