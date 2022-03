Itália x Macedônia do Norte: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias europeias 2022

É pra seguir na luta rumo à Copa do Mundo no Catar! Em Palermo, a Itália recebe a Macedônia do Norte pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Macedônia do Norte DATA Quinta-feira, 24 de março de 2022 LOCAL La Favorita, Palermo - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (24), no estádio La Favorita.

MAIS INFORMAÇÕES

A invencibilidade nas eliminatórias não foi suficiente para a Itália se classificar à Copa do Mundo.

A Azzurra concluiu a primeira parte da competição na vice-liderança do grupo C, com 16 pontos, ficando atrás da Suíça (18).

O time mandante sabe que é favorito e precisa vencer se quiser manter o sonho de voltar ao Mundial, já que não esteve presente em 2018.

Do outro lado, a Macedônia do Norte quer ser a zebra da rodada e tirar da competição um rival que é quatro vezes campeão mundial.

MELHORES APOSTAS E DICAS

A Itália é favorita contra a Macedônia do Norte nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,16 no triunfo dos Merengues, $ 7,50 no empate e $ 13 caso o Barça vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,65 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,20 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 13.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ITÁLIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Irlanda do Norte 0 x 0 Itália Eliminatórias 15 de novembro de 2021 Itália 1 x 1 Suíça Eliminatórias 12 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Argentina Amistoso 1 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

MACEDÔNIA DO NORTE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Macedônia 3 x 1 Islândia Eliminatórias 14 de novembro de 2021 Armênia 0 x 5 Macedônia Eliminatórias 11 de novembro de 2021

Próximas partidas