Itabuna x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Itabuna e Bahia se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Ribeirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Quarto colocado do estadual com 15 pontos (quatro vitórias, três empates e duas derrotas), o Itabuna quer tentar surpreender o forte rival.

Já o Bahia foi o líder com 21 pontos (sete vitórias e duas derrotas), e agora volta às suas atenções à semifinal. Apesar de ter jogado boa parte da competição com uma equipe alternativa, o técnico Renato Paiva mandará a campo sua força máxima.

Prováveis escalações

Itabuna: Neto, Luiz Felipe, Jan Pieter, Lucimário, Elivelton, Hebert, João Neto, Matheus Chaves, Alex Sandre, Hitalo e Cesinha.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Marcos Victor, Chávez, Acevedo, Yago Felipe, Cauly, Jacaré, Biel e Everaldo.

Desfalques

Bahia

Danilo Fernandes e Kanu estão no departamento médico.

Itabuna

Sem desfalques confirmados.

Quando é?