Segundo o jornal *Bild*, Atubolu não viajará com o time finalista da Liga Europa para o campo de treinamento na Áustria, que começa na quarta-feira.

Embora o goleiro ainda tenha contrato com o Freiburg por mais um ano, sua saída neste verão já era considerada certa desde o final da última temporada. Na primavera, Atubolu decidiu não renovar o contrato — e, para não sair sem custo em 2027, uma transferência em 2026 tornou-se, assim, muito provável.

Com Mio Backhaus, que chegou do Werder Bremen por doze milhões de euros, o time de Freiburg já havia contratado um sucessor há muito tempo. Como Atubolu ainda não encontrou um novo clube, ele continua se mantendo em forma no SCF. No entanto, ele não participa dos treinos coletivos da equipe, mas treina apenas individualmente. Uma situação incomum, que ganhou mais um capítulo com a desistência do campo de treinamento. Segundo o jornal “Bild”, o próprio Atubolu teria tomado essa iniciativa para não correr riscos desnecessários de lesão. E para dar um impulso definitivo ao seu futuro.

Noah Atubolu parece estar determinado a ir para a Premier League

Afinal, o jogador de 24 anos estaria agora prestes a se juntar a um novo clube. Dizem que já estariam em andamento negociações para uma transferência para a Premier League. Com o AFC Bournemouth e o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, dois clubes da primeira divisão inglesa estariam de olho em Atubolu, que, entretanto, já parecia correr o risco de perder sua chance e, por enquanto, ficar na arquibancada em Freiburg.

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Esse risco está afastado, e, aparentemente, a Juventus de Turim, um renomado clube italiano, também demonstrou interesse em Atubolu. No entanto, seu destino preferido é, sem dúvida, a Premier League, e, segundo informações, a conclusão da transferência para lá deve ocorrer, no máximo, até o final de julho. Ele já teria recusado recentemente as propostas dos dois times recém-promovidos, Hull City e Coventry City, pois tem na manga clubes mais ambiciosos, como o Bournemouth ou o Villa.

Atubolu já havia se transferido para as categorias de base do Freiburg aos 13 anos e, em 2023, tornou-se o goleiro titular do seu clube de origem. Atubolu disputou 94 partidas da Bundesliga pelo time que terminou em sétimo lugar na última temporada.