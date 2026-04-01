Intoxicação alimentar em massa atinge clube holandês: partida adiada

A partida entre o FC Den Bosch e o Jong FC Utrecht na Keuken Kampioen Divisie não poderá ser disputada na sexta-feira. O clube de Brabant foi atingido por uma intoxicação alimentar em massa, conforme informado no site do clube.

O Den Bosch divulgou um comunicado oficial na quarta-feira. “Por motivos médicos, é irresponsável realizar a partida de sexta-feira. Não há jogadores suficientes disponíveis para uma partida de alto nível.”

“Na segunda-feira há outro confronto programado; o curto intervalo de recuperação entre duas partidas é irresponsável”, escreve o Den Bosch, que visita o Almere City no segundo dia de Páscoa.

“Lamentamos esta notícia para todos os torcedores que estavam ansiosos por uma partida em um horário fixo. A partida contra o Jong FC Utrecht seria um ótimo pontapé inicial para um longo fim de semana de Páscoa.”

O Den Bosch e o Jong FC Utrecht vão, afinal, se enfrentar na segunda-feira, 20 de abril, às 20h. Os ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data.

O Den Bosch ocupa atualmente a nona posição na Keuken Kampioen Divisie. A equipe de reservas de Utrecht ocupa a décima segunda posição.