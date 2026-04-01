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Wessel Antes

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Intoxicação alimentar em massa atinge clube holandês: partida adiada

Eerste Divisie
FC Den Bosch x Jong FC Utrecht
FC Den Bosch
Jong FC Utrecht

A partida entre o FC Den Bosch e o Jong FC Utrecht na Keuken Kampioen Divisie não poderá ser disputada na sexta-feira. O clube de Brabant foi atingido por uma intoxicação alimentar em massa, conforme informado no site do clube.

O Den Bosch divulgou um comunicado oficial na quarta-feira. “Por motivos médicos, é irresponsável realizar a partida de sexta-feira. Não há jogadores suficientes disponíveis para uma partida de alto nível.”

“Na segunda-feira há outro confronto programado; o curto intervalo de recuperação entre duas partidas é irresponsável”, escreve o Den Bosch, que visita o Almere City no segundo dia de Páscoa.

“Lamentamos esta notícia para todos os torcedores que estavam ansiosos por uma partida em um horário fixo. A partida contra o Jong FC Utrecht seria um ótimo pontapé inicial para um longo fim de semana de Páscoa.”

Eerste Divisie
FC Den Bosch crest
FC Den Bosch
BOS
Jong FC Utrecht crest
Jong FC Utrecht
JOU

O Den Bosch e o Jong FC Utrecht vão, afinal, se enfrentar na segunda-feira, 20 de abril, às 20h. Os ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data.

O Den Bosch ocupa atualmente a nona posição na Keuken Kampioen Divisie. A equipe de reservas de Utrecht ocupa a décima segunda posição.

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