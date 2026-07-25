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Intocável: Mourinho opõe-se à saída de Vinícius para o Arsenal

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J. Mourinho
Espanha

José Mourinho, o novo treinador do Real Madrid, definiu a sua posição quanto à possibilidade de saída do seu craque brasileiro Vinícius Júnior rumo às fileiras do Arsenal.

O nome de Vinícius tem sido recentemente associado a uma transferência para o clube londrino, depois de o Real Madrid ter falhado até agora na renovação do contrato do jogador, que termina no próximo verão.

Segundo o site The Telegraph, Mourinho opõe-se à saída de Vinícius e comunicou à direção do clube que pretende manter todos os seus grandes craques.

De acordo com o que revelou o jornal "The Athletic", o interesse do Arsenal em contratar o astro do samba é de facto real; no entanto, fontes indicaram que Mourinho deixou claro à direção do Real Madrid que quer que todos os seus elementos fundamentais permaneçam longe de qualquer discussão relacionada com uma venda.

Mourinho faz questão da presença de Vinícius, Kylian Mbappé e Jude Bellingham no seu plantel para a nova temporada.

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Apesar de o interesse do Arsenal em Vinícius ainda estar nas suas fases iniciais, reflete o grau de evolução que o clube tem registado nos últimos anos.

Depois de conquistar o título da Premier League e de chegar à final da Liga dos Campeões, o Arsenal passou a ser capaz de entrar na corrida pela contratação de jogadores de elite, uma situação completamente diferente da que existia quando Arteta chegou ao clube.

O "Telegraph Sport" revelou que Mourinho se opõe claramente ao negócio, e que o salário do jogador, que ronda as 400 mil libras esterlinas semanais, constituirá uma enorme pressão sobre o orçamento do Arsenal, já que se tornaria o mais bem pago da equipa, isto antes mesmo de se falar no valor da própria transferência.

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