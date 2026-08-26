Será realizado amanhã, quinta-feira, o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2026-2027, em meio a algumas mudanças na forma como será conduzido, depois que a definição dos confrontos passou a ser feita com o auxílio de um programa de computador destinado a essa finalidade.

O sorteio será realizado em Mônaco, onde os 36 clubes participantes conhecerão seus adversários na fase de liga.

O Paris Saint-Germain, campeão nas duas últimas edições, chega como um dos principais favoritos a disputar novamente o título, ao lado de grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City, Barcelona e Arsenal.

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36 clubes em quatro potes

A lista de participantes da Liga dos Campeões foi praticamente completada após as partidas do playoff, ficando os 36 clubes distribuídos em quatro potes, de acordo com o coeficiente de cada clube.

O Paris Saint-Germain está no primeiro pote, ao lado de Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona e Atlético de Madrid. O segundo pote inclui Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Lisboa, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis e PSV Eindhoven.

Já o terceiro pote inclui Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk e Galatasaray, além do vencedor do confronto entre Lyon e Fenerbahçe.

E o quarto pote inclui Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, Lens e Sabah Baku, além dos vencedores dos confrontos entre AEK e Levski, Celje e Slovan Bratislava, e Viking e Dínamo de Zagreb.

O sorteio com auxílio do computador

Embora a cerimônia do sorteio conte com a presença de vários dirigentes e estrelas do futebol, o próprio processo de definição dos confrontos não será feito totalmente da maneira tradicional. Após o sorteio de um dos clubes do primeiro pote, um programa de computador se encarregará de definir seus oito adversários, respeitando as regras do sorteio, em primeiro lugar a de não enfrentar um time do mesmo país.

O programa também definirá os locais de realização das partidas, de modo que cada time dispute quatro jogos em casa e outros quatro fora. Depois de concluídos os clubes do primeiro pote, o processo passa para o segundo, depois o terceiro e, por fim, o quarto, com a definição dos confrontos de cada time e a ordem de seus jogos durante o próprio processo de sorteio.

O sistema de sorteio com auxílio do computador já havia sido utilizado durante as temporadas 2024-2025 e 2025-2026.

Dois adversários de cada pote

Nenhum time enfrentará outro do mesmo país durante a fase de liga. Cada time enfrenta dois adversários de cada um dos quatro potes, sendo um jogo diante de um time de cada pote em casa e outro fora.

Assim, a distribuição de cada time fica da seguinte forma:

Um jogo em casa diante de um time do primeiro pote.

Um jogo fora diante de um time do primeiro pote.

Um jogo em casa diante de um time do segundo pote.

Um jogo fora diante de um time do segundo pote.

Um jogo em casa diante de um time do terceiro pote.

Um jogo fora diante de um time do terceiro pote.

Um jogo em casa diante de um time do quarto pote.

Um jogo fora diante de um time do quarto pote.

A Uefa também estabeleceu, desde a temporada passada, uma regra adicional para impedir que dois times disputem um confronto no mesmo estádio durante 3 edições consecutivas da competição, com o objetivo de aumentar a diversidade dos confrontos.

Por conta dessa regra, o confronto entre Liverpool e Real Madrid não será realizado no estádio de Anfield nesta temporada, embora o sorteio possa reuni-los no estádio Santiago Bernabéu, assim como Inter de Milão e Arsenal não se enfrentarão no estádio Giuseppe Meazza.

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