Será realizado amanhã, quinta-feira, o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2026-2027, em meio a algumas mudanças na forma como será conduzido, depois que a definição dos confrontos passou a ser feita com o auxílio de um programa de computador destinado a essa finalidade.
O sorteio será realizado em Mônaco, onde os 36 clubes participantes conhecerão seus adversários na fase de liga.
O Paris Saint-Germain, campeão nas duas últimas edições, chega como um dos principais favoritos a disputar novamente o título, ao lado de grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City, Barcelona e Arsenal.
Leia também
Courtois: a escolha de Rodri pelo Barcelona é lamentável para ele
Após sua primeira aparição: Cristiano Ronaldo realiza sonho de jogador do Real Madrid
36 clubes em quatro potes
A lista de participantes da Liga dos Campeões foi praticamente completada após as partidas do playoff, ficando os 36 clubes distribuídos em quatro potes, de acordo com o coeficiente de cada clube.
O Paris Saint-Germain está no primeiro pote, ao lado de Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona e Atlético de Madrid. O segundo pote inclui Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Lisboa, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis e PSV Eindhoven.
Já o terceiro pote inclui Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk e Galatasaray, além do vencedor do confronto entre Lyon e Fenerbahçe.
E o quarto pote inclui Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, Lens e Sabah Baku, além dos vencedores dos confrontos entre AEK e Levski, Celje e Slovan Bratislava, e Viking e Dínamo de Zagreb.
O sorteio com auxílio do computador
Embora a cerimônia do sorteio conte com a presença de vários dirigentes e estrelas do futebol, o próprio processo de definição dos confrontos não será feito totalmente da maneira tradicional. Após o sorteio de um dos clubes do primeiro pote, um programa de computador se encarregará de definir seus oito adversários, respeitando as regras do sorteio, em primeiro lugar a de não enfrentar um time do mesmo país.
O programa também definirá os locais de realização das partidas, de modo que cada time dispute quatro jogos em casa e outros quatro fora. Depois de concluídos os clubes do primeiro pote, o processo passa para o segundo, depois o terceiro e, por fim, o quarto, com a definição dos confrontos de cada time e a ordem de seus jogos durante o próprio processo de sorteio.
O sistema de sorteio com auxílio do computador já havia sido utilizado durante as temporadas 2024-2025 e 2025-2026.
Dois adversários de cada pote
Nenhum time enfrentará outro do mesmo país durante a fase de liga. Cada time enfrenta dois adversários de cada um dos quatro potes, sendo um jogo diante de um time de cada pote em casa e outro fora.
Assim, a distribuição de cada time fica da seguinte forma:
- Um jogo em casa diante de um time do primeiro pote.
- Um jogo fora diante de um time do primeiro pote.
- Um jogo em casa diante de um time do segundo pote.
- Um jogo fora diante de um time do segundo pote.
- Um jogo em casa diante de um time do terceiro pote.
- Um jogo fora diante de um time do terceiro pote.
- Um jogo em casa diante de um time do quarto pote.
- Um jogo fora diante de um time do quarto pote.
A Uefa também estabeleceu, desde a temporada passada, uma regra adicional para impedir que dois times disputem um confronto no mesmo estádio durante 3 edições consecutivas da competição, com o objetivo de aumentar a diversidade dos confrontos.
Por conta dessa regra, o confronto entre Liverpool e Real Madrid não será realizado no estádio de Anfield nesta temporada, embora o sorteio possa reuni-los no estádio Santiago Bernabéu, assim como Inter de Milão e Arsenal não se enfrentarão no estádio Giuseppe Meazza.
Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".