Internacional rejeita proposta do Palmeiras por Yuri Alberto de R$ 64 mi mais jogadores

O Internacional recusou uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) mais os direitos de alguns jogadores feita pelo Palmeiras de olho no atacante Yuri Alberto. GOAL pôde confirmar que ouve a negativa neste sábado (18), alguns dias após o clube paulista sinalizar com a oferta pelo atleta de 20 anos.

Para contar com o artilheiro colorado, além do aporte em dinheiro, o Verdão cogitou também oferecer até três nomes do elenco que não estão mais nos planos do técnico Abel Ferreira: entre eles, o lateral esquerdo Victor Luís, o volante Matheus Fernandes e o atacante Luiz Adriano – este, inclusive, surgido nas categorias de base do Inter.

Por outro lado, os gaúchos pretendem se manter firmes na ideia inicial de negociar Yuri Alberto por um valor maior, diretamente com o futebol europeu, já que sabe de sondagens de clubes como Arsenal, Shakhtar e Zenit São Petersburgo. Ainda, o Internacional entende que não tem pressa para vender seu principal ativo da atualidade após as negociações de Vinicius Tobias (Shakhtar) e Vinicius Mello (Charlotte FC) nesta virada de ano.

Assim, o Inter espera poder contar com Yuri durante toda a temporada 2022 – ou pelo menos até o meio do ano, quando os clubes da Europa têm mais recursos para investir em contratações durante a intertemporada.

Com contrato até 2025, o atacante foi um dos artilheiros do Internacional na temporada 2021, com 19 gols marcados em 55 partidas.