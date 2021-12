Inter vende atacante Vinicius Mello e encaminha permanência de Yuri Alberto por todo 2022

A direção do Internacional confirmou a venda do centroavante Vinícius Mello para o Charlote FC, dos Estados Unidos. O valor não foi confirmado pela direção, mas é de aproximadamente R$ 16 milhões. Com isto, a meta estabelecida no início do ano, de atingir R$ 90 milhões em venda de atletas está sendo atingida.

Com a venda do atacante, o Colorado ainda fica com 20% dos direitos do jogador em um futuro negócio. Vinicius Mello é a terceira negociação do Inter nesta temporada. Antes o colorado já havia negociado o meia Praxedes, com o Bragantino e o lateral direito Vinícius Tobias, para o Shakhtar, da Ucrânia.

Segundo o presidente colorado Alessandro Barcellos, a venda de Vinicius Mello vai ajudar a atingir a meta e também deve garantir a permanência do centroavante Yuri Alberto por toda a temporada de 2022.

“É importante destacar que com esta meta sendo atingida, com a venda do Vinicius Mello, a gente pode manter o Yuri Alberto, que é o nosso principal ativo do clube por toda a temporada de 2022. Não vamos ser obrigados a vender no meio do ano que vem. É preciso também dizer que se vier uma proposta irrecusável de um valor justo aí a gente precisa avaliar”, destacou o presidente colorado Alessandro Barcellos.