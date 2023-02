Internacional fica com metade dos direitos de Nico Hernández em negócio com Athletico-PR

Athletico-PR terá 25% dos direitos econômicos, e o jogador ficará com os 25% restantes após a negociação

O Internacional anunciou a contratação do zagueiro Nico Hernández até dezembro de 2024. O defensor de 25 anos deixou o Athletico-PR e chegou de forma gratuita ao Beira-Rio, mas para o desfecho das tratativas, foi necessária uma nova divisão dos direitos econômicos entre as partes.

O Colorado ficou com 50% dos direitos econômicos ao término das tratativas, como soube a GOAL com uma fonte ligada à gestão do presidente Alessandro Barcellos. O restante foi divivido de forma igualitária entre Athletico-PR e jogador — eles têm 25% cada.

O colombiano já está em Porto Alegre desde o início da semana — a viagem à capital gaúcha aconteceu ainda durante o carnaval. Ele foi liberado pelo Furacão para ir à cidade realizar exames médicos e ajustar detalhes do novo contrato.

Nico Hernández chega ao Internacional com aval do técnico Mano Menezes. O clube estava à procura de um jogador para a posição e chegou a cogitar nova investida em Bruno Méndez, que defende as cores do Corinthians. As tratativas, contudo, não avançaram.

Antes do acordo com o Internacional, o defensor de 25 anos recebeu uma proposta para defender o Fortaleza por empréstimo. Na ocasião, o Furacão o liberou para negociar com o clube cearense, mas ele recebeu uma proposta do Inter e preferiu a mudança para o Rio Grande do Sul.

Em 2022, o zagueiro disputou 30 partidas pelo Athletico-PR, sendo 27 na condição de titular. O defensor somou 2.429 minutos em campo. No período, marcou um gol, diante do Libertad, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.