O que se sabe sobre o acerto entre Internacional e Nico Hernández e o "chapéu" no Fortaleza

Zagueiro colombiano não deve permanecer no Athletico-PR. Ele tem duas alternativas no mercado da bola: Inter ou Fortaleza. Gaúchos estão à frente

O Internacional abriu conversas com o Athletico-PR pela contratação de Nico Hernández. As partes ainda estudam o melhor formato para as tratativas — empréstimo ou definitivo. O agente do jogador é quem conduz as negociações. A informação sobre o interesse do Colorado foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL.

A situação do zagueiro de 25 anos é conduzida pelo agente — o Athletico autorizou o estafe do jogador a buscar outro clube no mercado da bola. A princípio, o Fortaleza surgia como a principal alternativa para uma negociação por empréstimo. Hoje, os representantes do atleta discutem moldes de uma transferência para o Beira-Rio.

O Athletico-PR aguarda uma posição do estafe de Nico Hernández para definir o futuro do jogador, com o qual tem contrato até 30 de junho de 2024. Os paranaenses não fazem muitas exigências para saída do atleta em definitivo, mas querem celeridade no processo conduzido pelos empresários do colombiano.

Nico Hernández não está nos planos da comissão técnica de Paulo Turra para 2023. O zagueiro colombiano fez, na temporada passada, 30 jogos pela equipe, com um gol marcado. No período, ele ficou em campo por 2.429 minutos. Em 2023, ele não entrou em campo.