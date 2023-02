Internacional mostra interesse em Bruno Méndez, do Corinthians

Zagueiro tem contrato com o Timão até o final deste ano e pode assinar um pré-contrato em julho

O Internacional segue interessado em contratar Bruno Méndez em definitivo, segundo apurado pela GOAL. Após passagem por empréstimo no Sul, o zagueiro uruguaio voltou ao Corinthians em julho do ano passado e ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto.

Conforme apurado pela GOAL, o Internacional pensa na contratação do zagueiro, mas por um valor menor que o estipulado pelo Corinthians, que está na casa dos 3 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões). O Colorado pensa em pagar, no máximo, 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões).

O que poderia facilitar para o Inter é o pouco tempo de contrato de Méndez com o clube do Parque São Jorge, já que o vínculo do uruguaio com o Timão acaba em 31 de dezembro deste ano. De acordo com pessoas próximas ao zagueiro, que sente-se bem no Corinthians, a tendência é de permanência no clube paulista durante toda a temporada de 2023.

A partir de 1º de julho, o defensor já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. O Corinthians ainda não iniciou conversas pela renovação.

No Alvinegro Paulista desde 2019, Bruno Méndez alterna entre bons e maus momentos, com 70 jogos disputados no total. Em julho de 2021, foi cedido por um ano ao Internacional.