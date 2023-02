Inter deixa percentual com o Athletico-PR para ter Nico Hernández de graça

Gaúchos não desembolsarão compensação financeira pela contratação do zagueiro de 25 anos, que chega ao clube com aval do técnico Mano Menezes

O Internacional tem um acordo verbal para firmar contrato com o zagueiro Nico Hernández. O negócio será em definitivo, mas não haverá compensação financeira ao Athletico-PR. Os clubes dividirão o percentual dos direitos econômicos do colombiano de 25 anos, como soube a GOAL. O Fortaleza também tentou a contratação do estrangeiro, mas não chegou a um acordo.

As partes aguardam a assinatura do contrato por parte do defensor para confirmarem os números, mas os paranaenses ficarão com uma fatia do atleta — menos de 50% dos direitos econômicos —, e o restante será dos gaúchos.

Nico Hernández já está em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato no Beira-Rio. O jogador deve firmar por três temporadas com o Inter. As tratativas terão um desfecho até o fim desta tarde.

O Internacional estava à procura de um zagueiro no mercado da bola desde o início da temporada. O clube chegou a cogitar nova investida por Bruno Méndez, que voltou ao Corinthians. Entretanto, houve predileção pelo colombiano que estava na Arena da Baixada.

Em 2022, Nico Hernández disputou 30 partidas pelo Athletico-PR, sendo 27 na condição de titular. O defensor somou 2.429 minutos em campo. No período, marcou um gol, diante do Libertad, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.