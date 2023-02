Fortaleza negocia empréstimo de Nico Hernández, do Athletico-PR

Zagueiro foi liberado para discutir ida ao clube cearense. Pedida salarial inicial foi considerada elevada, mas a negociação não foi interrompida

O Fortaleza negocia a contratação do zagueiro Nico Hernández, do Athletico-PR, no mercado da bola. A informação sobre o interesse foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela GOAL.

As tratativas são para a chegada do atleta ao CT Ribamar Bezerra por empréstimo. O atleta, que tem contrato na Arena da Baixada até 30 de junho de 2024, assinaria por dez meses com o clube cearense, até o fim de 2023.

O Athletico-PR autorizou o estafe de Nico Hernández a conversar com a diretoria do Fortaleza no mercado da bola. Os representantes do atleta discutem a situação com o presidente Marcelo Paz.

A princípio, a pedida salarial do estafe de Nico Hernández foi considerada elevada, mas as tratativas não foram interrompidas. O Leão do Pici acredita que é possível ter um desfecho positivo nas negociações.

O colombiano de 25 anos, que defende as cores do Athletico-PR desde agosto de 2021, tem o nome avalizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. O treinador busca mais um zagueiro para formar o elenco na atual temporada.

Revelado pelas divisões de base do Atlético Nacional, da Colômbia, Nico Hernández fez 45 partidas desde que chegou à Arena da Baixada, somando 3.460 minutos em campo. No período, ele marcou um gol.