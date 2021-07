Internacional encaminha proposta por Giuliano e conta com ajuda de Taison para convencer o meia

Giuliano está livre no mercado desde o dia dois de julho

As conversas entre Internacional e o meia Giuliano avançaram nos últimos dias. Giuliano está livre no mercado desde o dia dois de julho, quando acertou a sua rescisão de contrato com o Istambul Baseksehir, da Turquia.

O meia, de 31 anos, atuou pelo colorado no ano de 2010, quando foi uma das peças principais do time que ganhou a Libertadores da América. Em 2011, Giuliano iniciou a sua trajetória no futebol do exterior, indo atuar no Dnipro, da Ucrânia.

Em 2014, Giuliano retornou ao Brasil para atuar no Grêmio, o maior rival do Internacional. Além da Europa, o atleta também atuou no futebol do Oriente Médio, no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Os dirigentes do colorado já fizeram uma proposta para Giuliano voltar ao Inter, porém, o meia quer esgotar as possibilidades na Europa. Além do Inter, mais dois clubes demonstraram interesse em contar com o futebol do jogador. Um deles é o próprio Grêmio.

Um dos trunfos do Inter para ajudar a convencer Giuliano a retornar para o time colorado é o atacante Taison. Os dois jogaram juntos no Internacional e, desde então, ficaram amigos. Taison já conversou com Giuliano sobre a possibilidade do meia retornar para o Inter. O jogador deve definir nos próximos dias o seu futuro.

Entre os dirigentes do Inter, a expectativa é positiva de que Giuliano aceite a proposta colorada, que é até o final de 2023.

Além de salário, a oferta ainda tem metas que, se forem alcançadas, aumentam ainda mais o valor a ser recebido.