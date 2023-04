Internacional x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Colorado estreia na terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (11); veja como acompanhar na internet

O Internacional recebe o CSA na noite desta terça-feira (11), a partir das 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 27, no Rei Pelé. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Depois da eliminação no Gauchão 2023, que consagrou o Grêmio campeão, e o empate com o Independiente Medellín na primeira rodada da Copa Libertadores, o Internacional volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil 2023.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes poderá optar pela entrada de Igor Gomes no lugar de Bustos, que saiu machucado no empate com o Medellín. Já Renê, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, volta a ficar à disposição.

"Mata-mata. Sabemos a dificuldade. Copa do Brasil já mostrou que tem muitas zebras. Temos que começar atentos e fazer um bom resultado para o jogo da volta", apontou Renê.

"Quando você começa em casa, tem vantagem se fizer um grande jogo. Teoricamente, o adversário no jogo da volta terá que sair mais. Tudo passa pelo primeiro jogo, mas não adianta ir bem em casa e não na do adversário. No mata-mata, os dois são importantes. Jogos de muita entrega e concentração. Não podemos errar", completou.

Do outro lado, o CSA eliminou o Tuna Luso (1 a 0) e o Brusque (1 a 0), na primeira e segunda fase da Copa do Brasil, respectivamente. Já no Campeonato Alagoano, caiu ainda na fase de grupos, enquanto no Nordestão ficou na lanterna do Grupo B, com apenas sete pontos.

"Com esse tempo de preparação, a gente vai bem para fazer uma grande partida e trazer o resultado bom. Se a gente conseguir trazer um bom resultado, a gente sabe que a torcida vai nos apoiar", afirmou o volante Bruno Matias.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra duas vitórias, contra uma do CSA, além de um empate. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2019, o time alagoano venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio (Pedro Henrique), Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

CSA: Dalberson; Celsinho, Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Almir Luan, Bruno Mathias e Yago Henrique; Gabriel Taliari, Tomas Bastos e Robinho. Técnico: Vinicíus Bergantin.

Desfalques

Internacional

Fabricio Bustos e Mário Fernandes são desfalques.

CSA

.

Quando é?