Internacional x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado entra em campo nesta quinta-feira (25), ainda sonhando com o título do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional recebe o Corinthians nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sonhando com o título do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo na RBS, na TV aberta, e no Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Corinthians DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes VAR: Felipe Fernandes de Lima (MG) e Johnny Barros (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado ainda acredita no título do Brasileirão / Foto: Getty Images

A RBS, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quinta, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ver o Flamengo assumir a liderança do Brasileirão, o Internacional, a dois pontos da equipe carioca, precisa não só vencer o Corinthians, como também torcer por um tropeço do rival diante do São Paulo na última rodada.

O técnico Abel Braga deve contar com Edenílson, que se recupera de pancada sofrida contra o Flamengo.

Na defesa, Heitor entra na vaga de Rodinei, enquanto Víctor Cuesta retorna.

Boa tarde, torcida colorada! Começando o último trabalho antes do duelo com o Corinthians. #VamoInter pic.twitter.com/lsXgmmrxYr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 24, 2021

Já o Corinthians terá um desfalque: Fagner trata um estiramento no músculo adutor da coxa direita e está fora. Gustavo Mosquito, que sofreu uma pancada no joelho direito, é tratado como dúvida.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Michel, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Mateus Vital, Cazares e Otero (Gabriel Pereira); Léo Natel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 Flamengo 2 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Juventude Campeonato Gaúcho 1 de março de 2021 20h (de Brasília) Pelotas x Internacional Campeonato Gaúcho 4 de março de 2021 20h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 Corinthians 0 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas