O que vale a última rodada do Brasileirão?

Chances de título, vaga na Libertadores e Sul-Americana e rebaixamento dão apimentam a 38ª rodada do torneio nacional, na quinta-feira (25)

Após uma temporada conturbada, com paralização antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro, surtos de Covid-19 e diversos jogos remarcados por diversos motivos, o principal torneio nacional chega à última rodada com muito ainda em disputa.

A briga pelo título segue em aberto, com Flamengo e Internacional de olho no troféu. O São Paulo, que liderou por tantas rodadas o campeonato, joga para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Na parte de baixo da tabela, o Vasco precisa de um verdadeiro milagre para se salvar do quarto rebaixamento para a Série B.

Embora alguns jogos pouco influenciem o resultado final, outros serão decisivos. Confira o que ainda está em disputa na última rodada do Campeonato Brasileiro, que terá todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo na quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

TÍTULO

O líder Flamengo precisa apenas de uma vitória contra o São Paulo para garantir o bicampeonato. Caso o time de Rogério Ceni não vença no Morumbi, ainda pode garantir o título em caso de tropeço do Internacional contra o Corinthians, no Beira-Rio.

Pelo lado dos Colorados, apenas a vitória interessa. Porém, além de garantir os três pontos contra o Alvinegro Paulista, o Inter precisa de pelo menos um empate no jogo entre São Paulo e Flamengo.

LIBERTADORES

A decisão quanto as vagas para a Libertadores de 2021 pode estar em aberto na última rodada. Isso depende do resultado da partida do São Paulo contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, nesta segunda-feira (22). Em caso de vitória do Tricolor do Morumbi, as vagas diretas para a fase de grupos estão definidas.

Se o São Paulo tropeçar, o Fluminense ainda terá uma chance de garantir seu lugar na fase de grupos da competição continental. Na última rodada, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Fortaleza no Maracanã.

Independente de quem for o campeão da Copa do Brasil, os oito primeiros colocados do Brasileirão jogarão a Libertadores. O Santos jogará as fases prévias, junto com Fluminese ou São Paulo.

SUL-AMERICANA

Na primeira Copa Sul-Americana com fase de grupos, oito equipes brasileiras conseguiram classificação. Os times entre as 9º e 14º colocações jogarão o torneio continental em 2019. A classificação final não importará, pois haverá sorteio para a definição dos grupos.

Os times classificados são: Athletico-PR, Corinthians, Red Bull Bragantino, Ceará e Atlético-GO.

REBAIXAMENTO

Três dos quatro times rebaixados já estão garantidos na Série B de 2021. Botafogo, Coritiba e Goiás caíram de forma antecipada para a segunda divisão nacional. O Vasco ainda tem uma pequena chance de se livrar do rebaixamento, mas as possibilidades são muito complicadas.

Com 99% de chance de ser rebaixado, o time de São Januário só se salva vencendo o Goiás em casa, além de contar com uma derrota do Fortaleza para o Fluminense e ainda tirar uma diferença de 12 gols para o Tricolor do Pici. Qualquer outro resultado ou placar que não tire a diferença no saldo de gols rebaixa o Vasco.

