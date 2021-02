Quais resultados o Internacional precisa para ser campeão brasileiro?

Com derrota no confronto direto contra o Flamengo, Colorado precisa vencer o seu próximo jogo e torcer por tropeço do rival contra o São Paulo

O Internacional chegou para o confronto direto contra o Flamengo neste domingo (21) precisando de apenas uma derrota para sagrar-se campeão do Brasileirão 2020. O Colorado chegou até a abrir o placar, mas viu o Fla virar o jogo e saltar na frente na disputa pelo troféu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com apenas uma rodada restando para o final do Brasileirão, o Inter agora precisa fazer o seu papel na última partida (contra o Corinthians), e ainda torcer contra o rubro-negro, que pega o São Paulo em seu último confronto na competição.

Quais resultados o Internacional precisa para ser campeão brasileiro?

Em sua última partida, na próxima quinta-feira (25), o Internacional só conta com a vitória contra o Corinthians. Caso vença, o Colorado vai a 72 pontos, um a mais do que o Flamengo, que tem 71 após a vitória neste domingo.

Para ser campeão, além de vencer, o Inter conta com uma derrota do Flamengo, que enfrenta o São Paulo também na quinta (25). No caso de uma vitória do tricolor paulista (aliada a uma possível vitória do Inter), o time gaúcho será campeão do Brasileirão 2020.

A outra possibilidade de título do Inter também passa por uma vitória sobre o Corinthians na próxima rodada. Se o Flamengo apenas empatar com o São Paulo na quinta, chegaria aos mesmos 72 do Inter (considerando o triunfo sobre o Corinthians). Nesse cenário ambos os times teriam o mesmo número de vitórias (21), o primeiro critério de desempate, o que levaria para a decisão por saldo de gols, onde o Colorado leva vantagem por 5 gols.

Caso perca o jogo contra o Corinthians ou se o Flamengo vencer o São Paulo, o título fica com o clube carioca, que também venceu a edição de 2019 do Brasileirão.