Internacional x Caxias ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), pela sexta rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

O Internacional recebe o Caxias na noite desta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Brigando pelas primeiras posições do Gauchão com nove pontos, o Internacional volta a campo buscando reduzir a diferença para o líder Grêmio, que soma 15. Até o momento, registra duas vitórias e três empates, enquanto o Caxias, com oito pontos, vem de vitória sobre o Esportivo por 3 a 1.

Para o confronto, o Colorado pode ter novamente em campo Johnny e Mauricio, poupados no empate sem gols com o Novo Hamburgo. Já o Caxias, sob o comando do técnico Thiago Carvalho, trata como dúvida a presença de Jonathan, com dores no joelho esquerdo. Caso não esteja apto, Adriel é o mais cotado para assumir a posição.

Em 90 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 49 vitórias, contra 21 do Caxias, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2022, o Colorado venceu por 1 a 0. O último triunfo do Caxias aconteceu em janeiro de 2018, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Internacional: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny (Baralhas) e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do provável Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Ricardo Lima e Jonathan (Adriel); Marlon, Vini Guedes e Diego Rosa ; Bustamante, Eron e Jean Dias. Técnico: Thiago Carvalho.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado, com lesão muscular na panturrilha esquerda, segue como desfalque.

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Quando é?