Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Porto Alegre, Internacional e Atlético-MG se enfrentam na noite deste sábado (23), a partir das 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na 14ª posição com 29 pontos, o Internacional não vive um bom momento no campeonato e vem de derrota no jogo passado. O Colorado, entretanto, só pensa no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores e, assim, o técnico Eduardo Coudet irá mandar a campo uma equipe alternativa. Além disso, Bustos e De Pena estão suspensos.

Já o Atlético-MG não perde há quatro jogos e quer a terceira vitória consecutiva. O Galo está em nono lugar, com 37 pontos. O técnico Felipão segue sem poder contar com Igor Rabello e Vargas, em recuperação física, enquanto Otávio cumpre suspensão.

As equipes já se enfrentaram 89 vezes, com 38 vitórias do Internacional, 29 do Atlético-MG, além de 22 empates.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet (Keiller); Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Thauan Lara (Campanharo); Gabriel, Bruno Henrique, Dalbert e Matheus Dias; Lucca e Luiz Adriano.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson (Zaracho) e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk.

Desfalques

Internacional

Bustos e De Pena cumprem suspensão.

Atlético-MG

Otávio está suspenso, enquanto Igor Rabello e Vargas seguem no departamento médico.

Quando é?