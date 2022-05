Quais são os maiores campeões da história do Campeonato Italiano?

Depois de uma década, o Milan soltou o grito de campeão do Campeonato Italiano neste domingo (22) após vencer o Sassuolo por 3 a 0. A briga seguiu até a última rodada com a rival Internazionale, que encerrou a temporada com 84 pontos, dois a menos que o Milan.

OS MAIORES CAMPEÕES DO ITALIANO

CLUBE TÍTULO ANO JUVENTUS 36 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 e 2019-20 INTERNAZIONALE 19 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 e 2020-21 MILAN 19 1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11 e 2021-22 GENOA 9 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24 PRO VERCELLI 7 1908, 1909, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 1920-21, 1921-22 BOLOGNA 7 1924-25, 1928-29,1935-36, 1936-37, 1938-39, 1940-41, 1963-64 TORINO 7 1927-28, 1942-43, 1945-46, 1946-47,1947-48, 1948-49, 1975-76) ROMA 3 1941-42, 1982-83, 2000-01 LAZIO 3 1914-15, 1973-74, 1999-00 FIORENTINA 2 1955-56, 1968-69) NAPOLI 2 1986-87, 1989-90

A SUPREMACIA DA JUVENTUS

Disparada a maior campeã da Itália, a Juventus e atingiu seu oitavo ano consecutivo conquistando o Scudetto em 2019-20.

Foram oito anos dominando o campeonato com trabalho exemplar, que passou das mãos de Antonio Conte a Massimiliano Allegri. Na temporada 2018/19, a Velha Senhora contou com a grande estrela de Cristiano Ronaldo.

MILAN - CAMPEÃO APÓS UMA DÉCADA

(C)Getty Images

O Milan foi o último clube a conquistar o título da Seria A antes da supremacia da Juventus. O fato ocorreu na temporada 2010/11, quando a equipe levantou o seu 18º troféu na competição, e voltou a acontecer em 2021/22.

O time de Stefano Pioli venceu o adversário fora de casa com facilidade neste domingo. Com dois gols de Olivier Giroud e um de Franck Kessie, todos com assistência de Rafael Leão, o Milan conquistou seu 19° torneio italiano.