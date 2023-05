Quantos títulos a Inter de Milão tem na Champions League?

A equipe Nerazzurri é uma das gigante na história da Liga dos Campeões da Europa

A Inter de Milão tem pela frente o arquirrival Milan na semifinal da Champions League de 2022/23. No horizonte, o sonho de conseguir mais uma conquista para a sua galeria. Último time italiano ser campeão da competição europeia, em 2009/10, a Internazionale soma três títulos da principal competição de clubes da Europa.

Os dois primeiros triunfos foram consecutivos, e marcaram época no imaginário das noites europeias de futebol. Comandada por Helenio Herrera, a Inter de Milão bateu o Real Madrid na final de 1963/64. No ano seguinte, conseguiram o Bi frente a outro grande esquadrão da época, o Benfica de Eusébio e companhia. A vitória por 1 a 0 foi com gol do brasileiro Jair da Costa, que desta forma entrou para a história como primeiro brasileiro a fazer gol de título na máxima prova europeia.

Reprodução/UEFA.com

A terceira conquista aconteceu em 2009/10, em uma temporada inesquecível sob o comando de José Mourinho. O time nerazzuri conquistou tudo o que disputou – além da Champions, foram campeões também da Coppa Italia e Campeonato Italiano. Na final europeia de 2010, a vítima foi o Bayern de Munique. O sonho do Tetra passa por eliminar o arquirrival nas semifinais, coisa que os interistas, por exemplo, não conseguiram fazer em outras ocasiões. Mas a história está aí sempre para ser escrita.