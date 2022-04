Inter usa dívida por Vinícius Tobias para comprar Alan Patrick

O Internacional acertou a contratação de Alan Patrick até dezembro de 2025. O meia-atacante de 30 anos foi adquirido por dois milhões de euros (R$ 10,1 milhões na cotação atual) mais o abatimento de uma pendência de 1,6 milhão de euros (R$ 8,1 milhões), conforme apurado pela GOAL.

O lateral esquerdo Vinícius Tobias foi adquirido pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em janeiro deste ano, por 6 milhões de euros (R$ 30,37 milhões). Havia uma pendência de 1,6 milhão de euros, e o valor foi abatido no negócio de Alan Patrick. Desta forma, o meio-campista foi comprado por 3,6 milhões de euros (R$ 18,22 milhões).

O jogador foi anunciado na tarde desta terça-feira (12) pelo clube gaúcho. Ele é esperado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. A sua contratação conta com a aprovação do técnico Alexander Medina.

Não dá pra recusar a ligação de um amigo, né? 📞🤪



Bem-vindo de volta, Alan Patrick! 😍 pic.twitter.com/sNESH2E0sp — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2022

A volta de Alan Patrick em definitivo era um desejo do Shakhtar Donetsk. Os ucranianos não gostariam de negociá-lo por empréstimo nesta janela de transferências. O clube exigiu uma compensação financeira para liberá-lo no mercado da bola.

O meio-campista tinha contrato com o clube ucraniano até 31 de dezembro de 2025. Ele foi contratado depois de surgir com as cores do Santos, em julho de 2021. À época, os ucranianos desembolsaram 4 milhões de euros pelo jogador.