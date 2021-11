Inter terá reforços no time titular e no banco para o clássico contra o Grêmio

O técnico colorado Diego Aguirre deverá ter força máxima para o Gre-Nal do próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Rodrigo Dourado, o meia Patrick e o zagueiro Gabriel Mercado retornam de suspensão, enquanto o atacante Taison, preservado na partida contra o São Paulo, também tem retorno garantido.

O centroavante Yuri Alberto, que se recupera de um desconforto no tornozelo, e o lateral esquerdo Moisés, que se recupera de lesão muscular na coxa, também deverão estar em campo no clássico do próximo sábado.

“O Moisés é um jogador muito forte e vai jogar o Gre-Nal. Já o Yuri Alberto está realizando tratamento nos três turnos e tem tudo para jogar no sábado”, destacou uma fonte ligada ao clube que pediu para ser preservada.

A única dúvida no Internacional é em relação ao aproveitamento do goleiro Daniel, em fase final de recuperação de uma fissura em uma das costelas. O goleiro colorado ainda não conseguiu fazer um treinamento mais forte e sofre com algumas limitações nos movimentos. A tendência é de que Aguirre mantenha Marcelo Lomba como titular.

Reforços também no banco

Ao contrário do que aconteceu na partida contra o São Paulo, quando Aguirre tinha apenas cinco jogadores de linha no banco de reservas, desta vez o treinador colorado também terá a volta de jogadores importantes para ficar como alternativa para as substituições.

O atacante chileno Carlos Palacios já está recuperado de uma contusão que sofreu na coxa esquerda e vem treinando normalmente. O centroavante Matheus Cadorini, que sofreu uma pancada no peito no confronto contra o Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20, também está recuperado e voltará a ficar à disposição.

Mesmo com todos os jogadores recuperados, Aguirre irá manter o mistério em relação ao time para o Gre-Nal. A tendência é que nem a lista dos atletas relacionados seja divulgada para a imprensa.