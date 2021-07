Inter oficializa contratação do zagueiro Bruno Méndez

Bruno Méndez tem 21 anos e já atuou nas categorias de base da Seleção do Uruguai. O defensor também já foi convocado para atuar na seleção principal

Após a definição das últimas pendências entre Corinthians e o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, a direção do Inter anunciou oficialmente a contratação do defensor. Bruno Méndez vem por empréstimo de um ano, ficando no Inter até junho de 2022.

Bruno Méndez tem 21 anos e já atuou nas categorias de base da Seleção do Uruguai, tendo participado de uma Copa do Mundo sub-20. O defensor também já foi convocado para atuar na seleção principal do seu país.

Bruno Méndez chega para jogar ao lado do argentino Victor Cuesta e com o objetivo de tentar estancar os gols que o colorado vem tomando de bola aérea.

A expectativa é de que até sexta-feira o nome do defensor saia no BID. Como Bruno Méndez pertence ao Corinthians e, devido ao acordo de cavalheiros, Bruno Méndez está impossibilitado de estrear neste final de semana, quando as duas equipes se enfrentam, em São Paulo.