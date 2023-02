Inter tem negociação avançada por contratação de Luiz Adriano

Revelado nas divisões de base do clube, centroavante de 35 anos prepara retorno ao Beira-Rio. Ele assinará pré-contrato com os gaúchos

O Internacional tem conversas avançadas pela contratação de Luiz Adriano, centroavante que pertence ao Antalyaspor, da Turquia. A informação sobre as tratativas do clube com o jogador foi inicialmente divulgada pelo canal Vozes do Gigante e confirmada pela GOAL.

O atacante de 35 anos está perto de assinar um pré-contrato com o clube gaúcho no mercado da bola. A chegada do atleta não impede a busca por outro nome para a função. O Colorado ainda buscará mais um centroavante na atual janela de transferências.

O desejo do Inter é que o Antalyaspor, da Turquia, aceite a liberação do centroavante após a assinatura do pré-acordo. A estratégia dos gaúchos é pressionar os turcos pela liberação antecipada do atleta — Luiz Adriano tem contrato até 30 de junho de 2023.

As tratativas entre a diretoria do Internacional e o estafe de Luiz Adriano estão adiantadas, restando apenas a assinatura do pré-contrato para que ele chegue ao Beira-Rio.

O centroavante brasileiro defende as cores do Antalyaspor desde que deixou o Palmeiras, em fevereiro de 2022. Na passagem pela Turquia, ele soma 38 partidas. No período, marcou quatro gols e três assistências.