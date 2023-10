Inter Miami x Charlotte: onde assistir ao vivo ao time de Messi, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (18), na Flórida; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter Miami e Charlotte se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 21h (de Brasília), no Lockhart Stadium, na Flórida, pela 38ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Já sem chances de classificação para a próxima fase da MLS, o Inter Miami, na penúltima posição da Conferência Leste com 33 pontos, volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória após dois empates e duas derrotas.

Lionel Messi, com a seleção argentina, tem a sua presença na Flórida tratada como dúvida.

Do outro lado, o Charlotte entra em campo embalado com duas vitórias consecutivas. No momento, ocupa a 12ª posição, com 39 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter Miami: Callender; Yedlin, Aviles, McVey, Sailor; Ulloa, Busquets, Mota; Robinson, Stefanelli, Valencia.

Charlotte: Kahlina; Byrne, Malanda, Privett, Afful; Jozwiak, Westwood, Arfield, Vargas; Meram, Copetti.

Desfalques

Inter Miami

Jordi Alba, Leonardo Campana, Diego Gomez, Corentin Jean, Franco Negri, Ian Fray e Gregore estão fora.

Charlotte

Vinicius Mello, lesionado, e Derrick Jones, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Quando é?